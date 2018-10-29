29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое мужчин в Витебской области продавали огнестрельное оружие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Мужчины были задержаны во время одной из сделок по продаже оружия в Дубровенском районе. Один из подозреваемых - 63-летний житель этого района, второй - неработающий житель Орши, ранее был судим по ч.3 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы).

Среди оружия, которое сбыли мужчины, - пистолет типа ПММ калибра 9 мм, изготовленный самодельным способом из составных частей различного оружия с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также Beretta калибра 9 мм. Оба пистолета по заключению баллистической экспертизы являются огнестрельными и пригодны для использования по своему назначению. Также было изъято другое оружие, по нему проводится баллистическая экспертиза.

Задержанным предъявлено обвинение по ч.3 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия). Обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.-0-