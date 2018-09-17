17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое неработающих минчан изготавливали экстракционный опий в квартире, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.
По ее словам, нарушители задержаны по месту жительства. "У 43-летнего неработающего минчанина и его 26-летней безработной сожительницы во время оперативно-разыскных мероприятий в квартире обнаружен остаток экстракционного опия, который хранился в бутылке. Установлено, что оба задержанных изготавливали наркотик для собственного потребления. Кроме того, у них изъято более 7 кг семян мака", - рассказала Наталья Оскирко.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией, а ее избранник отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение убийства и незаконный оборот наркотиков.
Фрунзенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.-0-
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