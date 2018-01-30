Двое парней в Гродно обокрали более 40 машин

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое молодых жителей Гродно обокрали более 40 машин, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Оперативники уголовного розыска Ленинского РОВД города задержали двух парней 18 и 19 лет, которые совершали кражи из легковушек на улицах и в гаражах. "Зафиксировано 42 факта хищения имущества. Из автомобилей парни забирали магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, зажигалки, канистры, колеса и другое. В одном случае злоумышленники сняли даже чехлы с сидений, - рассказали в УВД. - Проникали в машины весьма банально: либо двери были не заперты, либо разбивали стекла. Все похищенные вещи парни планировали продать, а изначально складировали в гараже, который для этих целей заранее арендовали".

Подозреваемые - уроженцы Волковыска, учащиеся одного из колледжей Гродно, ранее проблем с законом не имели. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (кража).-0-