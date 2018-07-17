17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней в Кличевском районе получили по 4 года ограничения свободы за угрозу бензопилой. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось в феврале. 23-летний нетрезвый молодой человек вместе со своим другом в 6 утра приехали в гости к девушке. Там они увидели других парней, началась ссора. "Молодой человек достал из автомобиля муляж пистолета и начал всех пугать, угрожал применением насилия. "Пистолет" был у него отобран, знакомый пытался его успокоить. Но тот не унимался - он достал из багажника бензопилу, попытался ее запустить - чтобы таким образом "разрешить" конфликт. Запустить ее он не смог, попросил знакомого. В результате он с заведенной бензопилой в руках продолжил угрожать людям", - рассказала Юлия Гончарова.

Те, кому парень угрожал, убежали. "Один из свидетелей всех этих действий отобрал у него бензопилу, остановил двигатель и положил ее в багажник. Но друзьям всего произошедшего показалось мало, парень зашел в дом своих знакомых, где избил одного из присутствовавших в помещении", - отметила Юлия Гончарова.

Во время предварительного следствия фигуранты не признали свою вину. Судом Кличевского района они были признаны виновными в совершении особо злостного хулиганства. Им было назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-