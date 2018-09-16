Двое погибли и восемь пострадали в ДТП в Осиповичском районе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое погибли и восемь человек пострадали в ДТП в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.
Авария произошла 15 сентября около 20.50. Водитель автомобиля "Ниссан" во время опережения вблизи деревни Агула Осиповичского района совершил столкновение с попутным автомобилем "Шкода". После этого "Ниссан" столкнулся с двигавшимся попутно микроавтобусом "ГАЗ", в результате чего обе машины съехали в кювет и опрокинулись.
Водитель автомобиля "Ниссан" и пассажир автомашины "ГАЗ" погибли.
Водителю микроавтобуса и его семи пассажирам причинены телесные повреждения, они госпитализированы в Осиповичскую районную больницу.-0-
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