Двое пострадавших при взрыве на "Могилевдреве" остаются в тяжелом состоянии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое госпитализированных после взрыва на "Могилевдреве" до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Уголовное дело по факту взрыва на "Могилевдреве" принято к производству и расследуется Главным следственным управлением центрального аппарата СК. "Следственно-процессуальные действия продолжаются. Потерпевшими признаны семь человек. По состоянию на сегодня двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Четверо выписаны", - проинформировала Юлия Гончарова. Кроме того, одна из пострадавших скончалась в больнице. Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали шесть человек. Как выяснилось, травму получил еще один работник предприятия.

Она отметила, что о версиях произошедшего говорить пока рано. "Назначена пожаро-взрывотехническая и химическая экспертизы. Их выполнение поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз", - сказала официальный представитель СК.

Как сообщалось, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом.

По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 УК (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия). Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета Иван Носкевич.-0-