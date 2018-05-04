Двое пострадавших в ДТП с участием скорой готовятся к выписке, третья пока останется в больнице

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пострадавших в ДТП с участием скорой в Могилеве готовятся к выписке, третья пока останется в больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
"Состояние самой тяжелой пациентки стабильное, средней степени тяжести. Процесс лечения продолжается", - сказали в пресс-службе. Двух других пострадавших, возможно, сегодня выпишут домой, но это станет известно во второй половине дня.
Пациенты были проконсультированы республиканским консилиумом, выработана тактика лечения. Пострадавшие идут на поправку.
Как сообщалось, утром 1 мая житель Могилева за рулем автомобиля Ford Fusion на перекрестке улицы Габровская и проспекта Пушкинский не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате медицинская "Газель" опрокинулась и столкнулась с Citroen. Водитель автомобиля Citroen и медицинские работники, ехавшие в автомобиле скорой медпомощи, с травмами различного характера были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются.-0-
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