Двое пострадавших в ДТП с участием скорой готовятся к выписке, третья пока останется в больнице

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пострадавших в ДТП с участием скорой в Могилеве готовятся к выписке, третья пока останется в больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Состояние самой тяжелой пациентки стабильное, средней степени тяжести. Процесс лечения продолжается", - сказали в пресс-службе. Двух других пострадавших, возможно, сегодня выпишут домой, но это станет известно во второй половине дня.

Пациенты были проконсультированы республиканским консилиумом, выработана тактика лечения. Пострадавшие идут на поправку.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием скорой в Могилеве Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для определения степени тяжести травм, полученных пострадавшими.

Как сообщалось, утром 1 мая житель Могилева за рулем автомобиля Ford Fusion на перекрестке улицы Габровская и проспекта Пушкинский не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате медицинская "Газель" опрокинулась и столкнулась с Citroen. Водитель автомобиля Citroen и медицинские работники, ехавшие в автомобиле скорой медпомощи, с травмами различного характера были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются.-0-