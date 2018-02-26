26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое россиян задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
Вечером 26 февраля пограничники задержали двоих граждан России на окраине Бреста. Мужчины стремились попасть в страны ЕС.
Во время первичного разбирательства установлено, что россияне в течение февраля этого года 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После очередной безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно. При приближении к пограничной зоне были замечены местными жителями, которые своевременно сообщили о подозрительных людях пограничникам.
Нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За совершение правонарушений по ст.23.29 (покушение на незаконное пересечение государственной границы) и ст.23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности в виде депортации с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.-0-
Фото Государственного пограничного комитета
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