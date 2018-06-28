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Двое жителей Бобруйска незаконно заработали на перепродаже машин более Br300 тыс.

Происшествия 28.06.2018 | 20:24
Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконный доход двоих жителей Бобруйска от перепродажи автомобилей превысил Br300 тыс. Такая информация размещена на сайте Комитета государственного контроля, сообщает БЕЛТА.

Факты занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с перепродажей автомашин, выявили работники Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований. Установлено, что двое жителей Бобруйска с 2016 по 2018 год перепродали 12 подержанных автомашин, получив при этом доход в сумме Br310 тыс. Автомобили они приобретали в основном на территории России и в дальнейшем реализовывали на авторынках Минска и через рекламные объявления в интернете.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали документы (договоры на реализацию автомобилей), подтверждающие продажу автомобилей якобы от частных фирм, зарегистрированных в России. При этом себя они позиционировали как представителей этих компаний.

При взаимодействии с сотрудниками МВД России, а также налоговыми службами этой страны установлено, что в большинстве случаев субъекты хозяйствования, якобы осуществлявшие реализацию автомобилей, имеют сомнительное происхождение, а некоторых и вовсе не существует.

Прокуратурой Бобруйска в отношении злоумышленников возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). В ходе предварительного расследования подозреваемые свою вину признали, раскаялись в содеянном и готовы возместить незаконно полученный доход в полном объеме.

Также поступили сведения в отношении других людей (в том числе жителей Бобруйска), которые приобретали по этой схеме автомобили в России и в последующем продавали в Беларуси.-0-

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Бобруйск, КГК
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