Двое жителей Бобруйска предстанут перед судом за распространение психотропов в России

13 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратурой Могилевской области в суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении двух жителей Бобруйска 1988 и 1989 годов рождения, обвиняемых в участии в создании преступной группы, занимавшейся длительное время незаконным оборотом запрещенных психотропных веществ в России. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев.

Согласно обвинению, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, запрещенных к обороту как на территории Беларуси, так и на территории России, осуществлялся через интернет в населенных пунктах России, путем сокрытия и незаконной пересылки в почтовых и курьерских отправлениях и последующего формирования закладок с особо опасными психотропными веществами.

Ряд лиц, совершавших преступления в составе преступной группы, проживавших в России, уже привлечен к уголовной ответственности на территории РФ. Предварительное следствие по уголовному делу проводилось следственными органами России и Беларуси. Уголовное преследование обвиняемых в Беларуси обусловлено положениями ст.73 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и ст.6 УК.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 УК Беларуси (незаконный сбыт, пересылка особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой). Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-