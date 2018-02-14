Двое жителей Дрибинского района подозреваются в незаконной добыче беременной самки лося

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Дрибинском районе двое мужчин подозреваются в незаконной охоте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным следствия, 8 февраля двое жителей Дрибинского района, 1979 и 1993 годов рождения, на автомобиле марки "Соболь" приехали в лесничество Дрибинского района и незаконно добыли самку лося с двумя эмбрионами. Мужчин при разделке туши животного заметили сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, которые вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

У задержанных не было государственного удостоверения на право охоты, разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешения на добычу лося и охотничьей путевки к нему. Ущерб окружающей среде причинен в особо крупном размере и составил более Вr36,7 тыс.

Действия подозреваемых следствием квалифицированы по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу допрошены свидетели, а также назначены криминалистические экспертизы", - сказала Оксана Соленюк.-0-

Фото УСК по Могилевской области.