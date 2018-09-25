Двое жителей Гродненской области получили по Br980 штрафа за контрабанду сигарет

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Гродненской области получили по Br980 штрафа за то, что пытались перевезти через границу 55 тыс. пачек сигарет белорусского производства, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Попытку контрабанды пограничный наряд предотвратил в июле текущего года. На автомобиле УАЗ 44-летний и 29-летний мужчины попробовали скрыться, увеличив скорость. Для остановки машины пограничники применили табельное оружие. Документов на перевозимый товар, как и на осуществление предпринимательской деятельности, у задержанных не оказалось.

Кроме штрафа в Br980, водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по ст.23.4 КоАП Беларуси (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и оштрафован на сумму более Br1100. Табачные изделия обращены в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-