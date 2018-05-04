4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двое жителей Новолукомля до смерти избили приятеля табуретом, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Инцидент произошел 30 апреля. Компания мужчин распивала спиртные напитки в одном из домов деревни Вал. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин избили табуретом, а затем руками местного жителя. От полученных телесных повреждений 60-летний сельчанин скончался. Подозреваемые - 29-летний ранее судимый и 40-летний мужчины - задержаны.
"При осмотре места происшествия изъят табурет, пластиковая банковская карта потерпевшего и другие вещественные доказательства, которые будут исследованы экспертами", - отметила Светлана Сахарова.
Еще одно жестокое убийство по схожему мотиву произошло вечером 2 мая в агрогородке Ляды Дубровенского района. После распития спиртных напитков 57-летний мужчина ударил ножом в грудь 45-летнего сына своей сожительницы. От ранения он скончался на месте происшествия.
"Следователи совместно с экспертами провели осмотр места преступления, в ходе которого изъяли нож и другие вещественные доказательства. Подозреваемый задержан. С ним проводятся первоначальные следственные действия, в том числе проверка показаний на месте", - прокомментировала представитель ведомства.-0-
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