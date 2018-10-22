Двое жителей Петрикова незаконно выловили рыбы на Br2,6 тыс.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петриковским районным отделом СК возбуждено дело о незаконной добыче рыбы, подозреваются два жителя Петрикова. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). В совершении преступления против экологической безопасности и природной среды подозреваются 52-летний и 65-летний жители Петрикова. "По данным следствия, мужчины занимались незаконным ловом в рыболовных угодьях частной компании на пойменном озере Мойстре реки Припять. С помощью сетей добыли 33 особи плотвы, 49 - густеры, 13 - синца, 1 карась серебристый. Этим они причинили окружающей среде имущественный вред в размере Br2670", - рассказала Мария Кривоногова.

Противоправные действия выявили сотрудники Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На месте работала следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены и изъяты мешки с 8 сетями и рыбой.

Подозреваемые возместили ущерб в полном объеме. С них взято обязательство о явке.-0-