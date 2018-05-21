Двое жителей Слонима отправятся в колонию за незаконную перепродажу авто

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Слонима, занимавшиеся перепродажей автомобилей, получили два года колонии. Такая информация размещена на сайте КГК, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности с получением дохода в особо крупном размере возбуждено по материалам проверки Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований и рассмотрено судом Слонимского района. Мошенники признаны виновными по ч. 2 ст. 233 УК, каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штрафом в 300 базовых величин (Br7 тыс. 350). Также они лишены права осуществлять предпринимательскую деятельность на три года.

Установлено, что в 2010-2016 годах два жителя Слонима организовали схему незаконной купли-продажи автомобилей. Дельцы производили ввоз и таможенное оформление автомобилей от имени подставных лиц.

"По такой схеме реализован не один десяток автомобилей. Размер незаконно полученного дохода превысил Br209 тыс., которые придется выплатить по иску. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов дела обнаружено и изъято свыше $27 тыс.", - рассказали в КГК.-0-