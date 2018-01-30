Двое жителей Столинского района незаконно добыли косулю

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе двое мужчин незаконно добыли косулю, сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.
Вечером 27 января вблизи деревни Плотница были задержаны двое местных жителей 1949 и 1974 годов рождения. На гужевой повозке мужчины перевозили незаконно добытую тушу косули европейской. При себе у сельчан были ружья, а также документы, которые разрешали им охотиться только на пушных животных.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Установлено, что своими действиями фигуранты причинили вред окружающей среде, оцененный в 127 базовых величин, что составляет более Br3,1 тыс. Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота) УК.-0-
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