Двое жителей Зельвы наладили производство марихуаны в доме

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суд передано дело двоих жителей Зельвы, наладивших производство марихуаны. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Зельвенского района уголовное дело в отношении двух жителей райцентра. Молодые люди 1991 года рождения обвиняются в обороте психотропных веществ (ч.4 ст.328 УК), а также посеве и выращивании запрещенных к возделыванию растений (ч.2 ст.329 УК).

Обвиняемые с 2014 года незаконно изготавливали, хранили, перевозили и сбывали особо опасное психотропное вещество - амфетамин. Для синтеза наркотика они приобрели в России химические вещества, лабораторное оборудование и посуду.

Чтобы получить марихуану, молодые люди возле сельских населенных пунктов Зельвенского района и по месту своего жительства выращивали запрещенную к возделыванию коноплю.

"Для ухода за растением они оборудовали в доме одной из деревень специальную конструкцию, способную поддерживать необходимую освещенность, температуру и влажность воздуха, регулярно засевали, следили за всходами. Созревшие растения высушивали, измельчали и сбывали на территории Зельвы и района", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодых людей, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.-0-