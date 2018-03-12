Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей за подстрекательство к даче взятки, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР Комитета государственного контроля Брестской области Владимир Олесик.

Жители Бреста 1973 и 1975 годов рождения были задержаны с поличным сотрудниками финансовой милиции при получении взятки. Мужчины знали о проведении проверок на двух частных фирмах и выявленных там нарушениях налогового законодательства. Они склонили предпринимателя передать должностным лицам контролирующего органа взятку в размере $4,8 тыс., обещая решить вопрос благодаря якобы имеющимся связям в правоохранительных структурах.

За подстрекательство к даче взятки в крупном размере УСК по Брестской области в отношении двух мужчин возбудил уголовное дело по ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК РБ. Кроме того, учитывая отсутствие намерения и возможности выполнить принятые на себя обязательства, действия инициатора аферы дополнительно были квалифицированы как покушение на мошенничество по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 УК. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Его подельник приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор вступил в законную силу.-0-