7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух детей спасли из горящей квартиры в Городке (Витебская область), сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о горящей квартире в пятиэтажке поступило спасателям 6 мая в 14.38. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна на втором этаже шел дым. Взрослых дома не было. О запахе дыма сообщили соседи. "Из квартиры были спасены два ребенка - работники МЧС попали в жилье одновременно через балкон по коленчатому подъемнику и через входную дверь. Дети - трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка - находились в сознании. Бригадой скорой помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" они были доставлены в реанимацию в состоянии средней степени тяжести", - проинформировали в МЧС.

Пожар был ликвидирован. Огнем в квартире повреждены кровать и вещи, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - шалость детей с огнем.-0-