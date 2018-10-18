Двух минчан за организацию налоговых махинаций приговорили к 3 годам тюрьмы

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор двум жителям столицы за оказание содействия коммерческим фирмам в уклонении от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Мужчины признаны виновными по ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство) и осуждены на три года лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте прошлого года работники финансовой милиции Борисова выявили и пресекли масштабную деятельность по оформлению фиктивных товаросопроводительных документов. Двое минчан от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур таким образом на протяжении пяти лет помогали различным предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов. Белорусские компании покупали ткани, фурнитуру в России за наличные. А для легализации товаров в бухгалтерском учете использовали фиктивные товаросопроводительные документы, которые предоставляла преступная группа.

Должностные лица предприятий-неплательщиков стали фигурантами 17 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

В бюджет поступило более Br1 млн налогов.-0-