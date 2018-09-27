27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двух мужчин задержали за угон машины в Новополоцке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Около 04.00 23 сентября сотрудники милиции остановили автомобили Toyota Camry и Аudi 80, которыми управляли неработающие 43-летний житель Полоцка и 49-летний минчанин. Водителей задержали.

По данным следствия, мужчины накануне с использованием электронного устройства для запуска двигателя угнали автомобиль Toyota Camry жителя Новополоцка. Следственно-оперативная группа во время осмотров мест происшествий изъяла радиостанции, блокировщик сигнала и устройство для запуска двигателя, которые использовали подозреваемые для проникновения в автомобиль и угона.

Новополоцкий городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.205 УК (кража, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время одному из задержанных предъявлено обвинение. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Расследование продолжается.-0-