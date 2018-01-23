Двух новополочан будут судить за истязания знакомого

23 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два новополочанина обвиняются в истязании знакомого, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Конфликт произошел в октябре прошлого года в квартире одного из обвиняемых при распитии спиртных напитков. Его участниками стали 26-летний и 30-летний мужчины и потерпевший, в ходе ссоры посчитавший претензии хозяина квартиры необоснованными.

В качестве доводов единомышленники использовали грубую силу. С особой жестокостью они нанесли несогласному множественные удары ногами и руками по голове и телу, разбили полимерный таз о его голову. Затем облили растворителем и продолжили издеваться, прижигая утюгом различные части тела.

При доставлении 28-летнего потерпевшего в больницу медики диагностировали у него переломы 13 ребер, носа, термические ожоги, кровоподтеки и иные телесные повреждения.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по п.3,9 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения, опасного для жизни, совершенное способом, носящим характер мучения и истязания, группой лиц).

С учетом тяжести преступления, личности обвиняемых, ранее судимый мужчина, не признавший вину в преступлении, заключен под стражу. Ко второму применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи провели с его участием проверку показаний на месте, а также следственный эксперимент для установления обстоятельств преступления.

В ходе следствия изучены личности обвиняемых: один ранее судим за корыстные преступления, состоял на учете у нарколога, второй - неоднократно привлекался к административной ответственности, в настоящее время состоит на учете у нарколога в городском психоневрологическом диспансере.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.-0-