2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в агрогородке Вселюб 28 апреля. Мальчики 2015 и 2016 годов рождения вместе со старшей сестрой играли во дворе. Отец был на работе, а мать кормила домашний скот в сарае, периодически наблюдая за детьми. "В какой-то момент младший сын исчез из поля зрения женщины. Она подбежала к емкости с водой во дворе и нашла его там без признаков жизни. Мать сообщила о произошедшем в скорую медицинскую помощь, а до ее приезда пыталась реанимировать ребенка самостоятельно", - рассказали в областном управлении МЧС. Прибывшие врачи продолжали реанимационные мероприятия еще около получаса, но мальчика спасти так и не удалось.
Размер емкости, в которой утонул ребенок, - 1,3 м на 2 м, уровень воды в ней составлял около 25 см.-0-
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