Двухлетняя девочка утонула в речке в Новогрудском районе

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти малолетней девочки, тело которой обнаружено в реке. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Днем 7 мая жительница деревни Ятра сообщила о пропаже дочки 2016 года рождения. Ребенок вышел из дома поиграть с собакой и пропал. Самостоятельный поиск результатов не дал.

"На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Во время проведения поисковых мероприятий тело девочки было обнаружено в полукилометре от дома в неглубокой речке Ятранка с сильным течением", - рассказал Сергей Шершеневич. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. По предварительному заключению специалистов управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области, причиной ее смерти является утопление. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Для выяснения обстоятельств гибели девочки следователи опрашивают ее родственников и жителей деревни, устанавливают возможных очевидцев происшествия. Семья в целом характеризуется положительно. Мать в момент выхода девочки на улицу занималась по хозяйству, попутно приглядывая еще за одним ребенком, родившимся менее месяца назад.

Основная рассматриваемая версия гибели девочки - несчастный случай. Проверка по данному факту продолжается. По ее окончании будет принято процессуальное решение.-0-