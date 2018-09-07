Эффект домино: в Светлогорске одна иномарка столкнула другую на мужчину

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске попавшую в ДТП иномарку отбросило на мужчину, который стоял на проезжей части, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Инцидент произошел в полночь 6 сентября. 28-летний водитель на автомобиле "Ровер 620" двигался по улице Калинина районного центра со стороны автодороги Октябрьский - Паричи - Речица. На прямом участке он наехал на стоявший на проезжей части "Ниссан Премьера".

"В результате аварии "Ниссан" отбросило на 46-летнего мужчину, который стоял впереди него", - пояснила Анна Ковалева.

Пострадавшим оказался знакомый водителя "Ниссана". Как выяснилось, немногим ранее на этом участке дороги иномарка попала в мелкое ДТП, последствия которого мужчина помогал устранять.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение райбольницы.-0-