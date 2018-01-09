Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве Шумилинского райпо

9 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Шумилинского районного потребительского общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.
В отношении должника установлен защитный период до 22 января. На предприятие назначен временный управляющий Геннадий Палазник. Ему предстоит принять меры по сохранности имущества и провести проверку наличия оснований для открытия конкурсного производства.
Инициатором обращения в суд выступил сам должник. Ранее постановлением собрания уполномоченных Шумилинского райпо, которое является высшим органом управления общества, принято решение о нецелесообразности досудебного оздоровления. Согласно представленным документам, кредиторская задолженность общества составляет почти Br4,4 млн, в том числе долги по оплате труда работников и лиц по гражданско-правовым договорам - Br36 тыс.
Имущество должника оценивается примерно в Br4,9 млн.
Основным видом деятельности общества является розничная торговля в неспециализированных магазинах продуктами питания. По информации на конец 2017 года, в райпо работало 59 человек, из которых 17 работников находились в социальном отпуске по уходу за ребенком.-0-
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