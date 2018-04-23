Экс-директор Борисовского комбината хлебопродуктов приговорен к трем годам лишения свободы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора Борисовского комбината хлебопродуктов ОАО "Минскоблхлебопродукт", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.
Обвиняемый признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества. По решению суда, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
В апреле этого года следователи сообщили о завершении расследования нескольких уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий агропромышленного комплекса. По данным следствия, с июля 2016 по апрель 2017 года они получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции. Одно из уголовных дел было возбуждено в отношении директора УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". Он, как и другие должностные лица предприятий, был освобожден от занимаемой должности.-0-
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