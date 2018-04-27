Экс-директор брестского представительства "Пинскдрева" похитила у предприятия более Br12,2 тыс.

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор брестского представительства ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" осуждена за хищения, сообщил БЕЛТА заместитель прокурора Бреста Александр Воробей.

Будучи руководителем представительства компании, жительница Бреста с сентября 2010 года по январь 2017-го заключила семь фиктивных договоров подряда, работы по которым в действительности не проводились. Начисленные за якобы проведенные работы деньги она присваивала. Кроме того, директор оформила на работу сторожа и продавца, которые фактически не работали. Заработную плату, которую им начисляли, она присваивала.

Таким образом предприятию был причинен ущерб на сумму более Br12,2 тыс. В ходе следствия обвиняемая его возместила полностью.

Суд Московского района Бреста признал экс-директора виновной по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. У нее конфисковано имущество. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-