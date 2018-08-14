Экс-директор департамента Госстандарта за взятки приговорен к 13 годам колонии

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации за взятки приговорен к 13 годам колонии, сообщили БЕЛТА в Минском городском суде.

Мужчина при пособничестве супруги и знакомого получал от представителей организаций взятки, взамен выдавал разрешения на строительно-монтажные работы, принимал в эксплуатацию здания с нарушениями. Его знакомый организовывал встречи, убеждал взяткодателя в необходимости передачи денег, также он получал и передавал взятки.

Приговором суда Фрунзенского района Минска экс-директору на основании ч.3 ст.430 УК (получение взятки) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Его супруга признана виновной в содействии совершению преступления. На основании ч.6 ст.16 ч.3 ст.430 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор также предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Третий обвиняемый был признан виновным в содействии преступлению (ч.6 ст.16 и ч.3 ст.430 УК), также в приготовлении к даче взятки повторно в крупном размере (ч.1 ст.13 ч.2 ст.431 УК) и в покушении на завладение имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере (ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 УК). По совокупности преступлений суд приговорил его к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось, экс-директор департамента обвинялся в том, что в августе 2013 года при пособничестве супруги и своего знакомого принял от владельца коммерческой организации взятку в размере $15 тыс. С января по начало февраля 2015 года через своего знакомого он принял от того же лица взятку в размере $20 тыс. и другие материальные ценности на общую сумму Br30,5 тыс. А в июне 2017 года через свою супругу обвиняемый приобрел от замгендиректора одного из унитарных предприятий выгоду имущественного характера в виде оплаченного туристического тура для него, его супруги и дочери стоимостью Br4,8 тыс. Мужчина воспользовался туристическим туром.-0-.