Экс-директор комбината школьного питания в Минске приговорена к трем годам

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора Комбината школьного питания Советского района столицы за взяточничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с конфискацией имущества. Она также лишена права в течение 5 лет занимать определенные должности.
Экс-директор комбината связана с делом о коррупции в Мингорисполкоме. Правоохранители выяснили, что в системе школьного питания действовала схема взяток и откатов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.418 BYN
|2.421 BYN
|USD
|2.1191 BYN
|2.116 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2305 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN