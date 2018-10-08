Экс-директор коммунального предприятия в Барановичах получил 3,5 года колонии за взятки

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Барановичского района и города Барановичи сегодня вынесли обвинительный приговор бывшему директору КУПП "Барановичи коммунтеплосеть", сообщила БЕЛТА старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.430 (повторное получение взятки) УК. Всего в деле фигурировали пять эпизодов получения незаконных денежных вознаграждений на общую сумму в Br20 тыс. Кроме того, за победу на тендерных торгах одна из фирм-участниц поставила ему окна ПВХ за треть цены от реальной стоимости. Свою вину бывший руководитель признал полностью.
Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также с него в доход государства будет взыскана необоснованно приобретенная выгода в Br17,2 тыс. (еще Br3,5 тыс. экс-директор погасил в процессе суда).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как сообщалось, директор КУПП "Барановичи коммунтеплосеть" был задержан с поличным 27 февраля. Из личного автомобиля руководителя оперативники изъяли конверт с Br3 тыс., которые он получил от коммерческой структуры.-0-
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