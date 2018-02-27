Экс-директор Минского зоопарка приговорен к 7 годам за хищения экзотических животных

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Минского зоопарка Юрий Рябов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества за хищения экзотических животных, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Его супруге Элле, которая работала там же начальником зоотехнического отдела, назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Сторона обвинения в ходе судебных прений предлагала суду назначить Рябову 7 с половиной лет, его супруге - 6 с половиной лет лишения свободы.

Кроме того, по решению суда обвиняемые лишены права занимать определенные должности 5 лет. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 350 базовых величин, женщине - 300 БВ (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Удовлетворен гражданский иск Минского зоопарка, в соответствии с которым в пользу зоопарка с обвиняемых в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано более Br47 тыс.

"Имущество обвиняемых, на которое наложен арест, обращено в счет исполнения приговора в части конфискации имущества, а также в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением", - сообщила журналистам прокурор.

Супруги признаны виновными в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Кроме того, обвиняемый Рябов признан виновным в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Что касается ч.2 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий), они признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деяниях состава преступления.

Как сообщалось, с апреля 2014 по октябрь 2015 года с территории зоопарка обвиняемый вместе с супругой похитил и продал несколько особей восточносибирской рыси, восточного колобуса, генетты, кошачьего лемура, три особи боливийских мирикини. Общий ущерб по этому случаю оценен в сумму почти Br7,7 тыс. В одном из эпизодов из зоопарка без оформления договорных отношений были поставлены 23 особи фламинго, некоторые из них погибли, но оставшиеся стоили Br39 тыс. При этом подчиненным давали поручение сделать фиктивные документы о смерти животных.

Что касается эпизода со щенками гиеновидной собаки, установлено, что щенки родились 30 декабря 2015 года. По договору они принадлежали московской фирме. "Обвиняемые дали указание скрывать факт рождения щенков от представителей этой фирмы, а также от посетителей зоопарка, осуществлять уход за ними, кормление, ветеринарное обслуживание. Впоследствии по указанию Рябова было направлено письмо в адрес компании, в котором сообщалось, что приплод погиб. Дальнейшие действия обвиняемых были связаны с тем, чтобы скрыть это преступление, в том числе вывоз 25 июля 2016 года в Кобринский район Брестской области", - отметила прокурор.

Законность и обоснованность приговора определит прокуратура района в установленный срок.-0-