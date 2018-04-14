14 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Экс-директор Оршанского молочного комбината обвиняется в получении взяток, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

С февраля по сентябрь 2017 года 51-летний руководитель предприятия неоднократно принимал от представителей четырех коммерческих структур деньги и различные товарно-материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за организацию в первоочередном порядке отпуска молочной продукции конкретным фирмам. Размер взяток варьировался от $500 до $1,2 тыс. В качестве презентов фигурируют коньяк, комплектующие к автомобилям "БМВ Х5", "Фольксваген Мультивэн", "УАЗ Хантер", бытовая техника, спортивные товары. Всего установлено более десяти фактов передачи взяток на общую сумму более Br16,4 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 (получение взятки) и ч.2 ст.430 (получение взятки, повторно, в крупном размере) УК РБ. Он заключен под стражу, вину не признал, от дачи показаний отказался. На имущество фигуранта дела, в том числе квартиры в Минске и Орше, автомобили, личные счета в банках и наличные, изъятые во время обыска и по месту жительства, наложен арест. Общая стоимость имущества составляет более Br280 тыс.

"Лица, которые давали взятки должностному лицу, освобождены от уголовной ответственности в связи с тем, что добровольно заявили о содеянном", - отметила Светлана Сахарова.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы изучены прокурором и переданы в суд.-0-