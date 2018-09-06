Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам за убийство

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам колонии усиленного режима с конфискацией за убийство начальника отдела продаж одного из минских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Осужденным предстоит выплатить материальный ущерб в размере Br114 тыс., материальную компенсацию морального вреда - по Br70 тыс. каждому потерпевшему, а таковых в деле трое.

Как сообщалось, обвиняемые знали о наличии у начальника отдела продаж крупной суммы. Они совместно разработали план похищения мужчины. Один из обвиняемых, отпросившись с работы, прибыл к его дому. Пользуясь хорошими отношениями, он выманил мужчину из дома и отвез на территорию пейнтбольного клуба по улице Карвата. Там он сзади нанес ему несколько ударов, после чего второй фигурант стал душить мужчину. От полученных тяжких телесных повреждений тот скончался на месте. Обвиняемые завладели машиной и имуществом умершего. Затем они направились к дому жертвы и с помощью ранее похищенных ключей проникли в его квартиру, где похитили не менее $50 тыс.

При расследовании этого дела были получены доказательства причастности обвиняемых к другим преступлениям, совершенным несколькими годами ранее. В частности, они пытались выманить у семейной пары из Минска крупную сумму денег. Один из эпизодов произошел 25-26 июня 2011 года. Под предлогом разговора один из обвиняемых выманил супругу из квартиры, предложил сесть в салон его машины, после чего вопреки воле потерпевшей вывез на окраину Минска. По дороге в машину подсел второй фигурант. Уже на территории лесного массива они продолжили вымогать деньги. Свои действия они сопровождали угрозой убийством, применением насилия. Среди прочего пострадавшей продемонстрировали пистолет и выстрелили над головой. Кроме того, обвиняемые прибегали к демонстрации предметов, напоминавших ампутированные части тела человека - кисти и пальцы рук.

Во время первого судебного заседания экс-директор пейнтбольного клуба признал вину лишь в совершении преступления, предусмотренного ст.380 (подделка удостоверения в целях его использования им самим, использование заведомо подложного документа). Что касается других преступлений, вину в них он не признает. Второй фигурант не признал вину ни по одному из составов.-0-