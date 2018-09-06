Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам за убийство

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 сентября 2018, Чт
+24°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4664
USD 2.1203
RUB 3.1061
Главное
Во время встречи От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Президент
Носкевич доложил Лукашенко о расследовании резонансных уголовных дел
Президент
Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
Экономика
Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белыничей, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!
Общество
Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в Минске - МИД
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Экологическую тропу "Серебряный лог" откроют в Минске 7 сентября
15:09 Регионы
Белорусско-узбекский студотряд будет создан в 2019 году
15:07 Общество
Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине
15:01 Политика
Число IT-преступлений за январь-август выросло в Беларуси на 70%
14:55 Общество
Грузовик и машина доставки столкнулись в Минске
14:55 Происшествия
Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу
14:50 Технологии
Специалистов по обслуживанию электромобилей планируют готовить в учреждениях профобразования
14:50 Общество
Бизнес-круги Республики Корея ознакомились с инвестиционным климатом Беларуси
14:47 Политика
В ЮАР жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына
14:33 В мире
Из музея в Филадельфии похищены тысячи живых скорпионов и пауков
14:33 Калейдоскоп
Аптечки с психотропным веществом обнаружили в Минске в бомбоубежище
14:25 Происшествия
Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
14:21 Президент
Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану
14:21 Спорт
Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года
14:12 Спорт
Инфраструктура пунктов пропуска пока не готова к введению малого приграничного движения с Польшей и Литвой - МИД
14:07 Общество
На Белорусском международном медиафоруме будет представлено около 30 стран
13:58 Общество
Открытое креативное пространство создадут на острове Комсомольцев в Минске
13:57 Регионы
Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства
13:50 Политика
Белорусский международный медиафорум будет практико-ориентированным - Легкий
13:47 Общество
В Минске инспекторы ГАИ спасли самоубийцу
13:44 Происшествия
Все новости
Темы
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам за убийство

Происшествия 06.09.2018 | 13:28
Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник приговорены к 23 и 24 годам колонии усиленного режима с конфискацией за убийство начальника отдела продаж одного из минских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Осужденным предстоит выплатить материальный ущерб в размере Br114 тыс., материальную компенсацию морального вреда - по Br70 тыс. каждому потерпевшему, а таковых в деле трое.

Как сообщалось, обвиняемые знали о наличии у начальника отдела продаж крупной суммы. Они совместно разработали план похищения мужчины. Один из обвиняемых, отпросившись с работы, прибыл к его дому. Пользуясь хорошими отношениями, он выманил мужчину из дома и отвез на территорию пейнтбольного клуба по улице Карвата. Там он сзади нанес ему несколько ударов, после чего второй фигурант стал душить мужчину. От полученных тяжких телесных повреждений тот скончался на месте. Обвиняемые завладели машиной и имуществом умершего. Затем они направились к дому жертвы и с помощью ранее похищенных ключей проникли в его квартиру, где похитили не менее $50 тыс.

При расследовании этого дела были получены доказательства причастности обвиняемых к другим преступлениям, совершенным несколькими годами ранее. В частности, они пытались выманить у семейной пары из Минска крупную сумму денег. Один из эпизодов произошел 25-26 июня 2011 года. Под предлогом разговора один из обвиняемых выманил супругу из квартиры, предложил сесть в салон его машины, после чего вопреки воле потерпевшей вывез на окраину Минска. По дороге в машину подсел второй фигурант. Уже на территории лесного массива они продолжили вымогать деньги. Свои действия они сопровождали угрозой убийством, применением насилия. Среди прочего пострадавшей продемонстрировали пистолет и выстрелили над головой. Кроме того, обвиняемые прибегали к демонстрации предметов, напоминавших ампутированные части тела человека - кисти и пальцы рук.

Во время первого судебного заседания экс-директор пейнтбольного клуба признал вину лишь в совершении преступления, предусмотренного ст.380 (подделка удостоверения в целях его использования им самим, использование заведомо подложного документа). Что касается других преступлений, вину в них он не признает. Второй фигурант не признал вину ни по одному из составов.-0-

Новости по теме
ВС оставил без изменений приговор минчанину за жестокое убийство девушки у столичной школы
Жительница Лунинца уронила двухмесячного сына: малыш в больнице
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
суд, убийство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4664 BYN 2.461 BYN 2.47 BYN
USD
2.1203 BYN 2.119 BYN 2.125 BYN
RUB
3.1061 BYN 3.102 BYN 3.114 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов
Все видео

Фотоновости

Общереспубликанский молодежный проект "#ЗаДело!" стартовал в Беларуси
Все фото

Инфографика

Минский полумарафон - 2018 9 сентября в Минске пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Участники - около 35 тыс. человек - профессиональные бегуны и любители.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Макей Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
Носкевич доложил Лукашенко о расследовании резонансных уголовных дел
Политика
Фото из архива Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне
Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине
Бизнес-круги Республики Корея ознакомились с инвестиционным климатом Беларуси
Экономика
Фото abctv.kz Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики, но рассчитывает завершить год выше прогноза
Белорусский рубль на торгах 6 сентября ослаб к трем основным валютам
Общество
Фото из архива Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные
Белорусско-узбекский студотряд будет создан в 2019 году
Число IT-преступлений за январь-август выросло в Беларуси на 70%
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Экологическую тропу "Серебряный лог" откроют в Минске 7 сентября
Открытое креативное пространство создадут на острове Комсомольцев в Минске
Спорт
Сергей Румас. Фото из архива Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года
Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану
Координационная комиссия ЕОК высоко оценила готовность Минска к II Европейским играм
Технологии
На Августовском канале. Фото из архива Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу
В Китае разработали пластик, способный быстро разлагаться в морской воде
Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" пройдет в Национальной библиотеке
Культура
Фото из архива Лида отметит 695-летие рыцарским турниром и фестивалем хмеля, солода и воды
Новинки художественной и учебной литературы представят на выставке Made in Belarus в Ташкенте
Конкурс "Белазовский аккорд" пройдет 29-30 сентября
В мире
Во время Конгрессе евразийских СМИ. Фото Кабар В странах СНГ сохраняется высокий уровень доверия к государственным информагентствам - Темирбекова
В ЮАР жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына
Природный пожар бушует в американском штате Калифорния
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Григория Лепса Григорий Лепс открыл выставку икон
Из музея в Филадельфии похищены тысячи живых скорпионов и пауков
Burberry откажется от использования натурального меха в своих изделиях
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия