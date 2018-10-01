Экс-директор предприятия колонии в Ивацевичах осужден на 9 лет за взятку

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивацевичского района сегодня огласил приговор в отношении бывшего директора РУПП "Исправительное учреждение №5", обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Будучи должностным лицом, мужчина с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро за решение вопросов о возможности заключения контрактов на поставки (продажу) изготавливаемой в РУПП мебели. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) УК.

Суд Ивацевичского района признал мужчину виновным. Он приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. У него также конфисковано имущество, он лишен звания подполковника внутренней службы. В течение пяти лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-