Экс-директор Жлобинской ДЮСШ почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые милиционеры в Гомельской области выявили факт хищения средств бывшим руководителем ГУ "Жлобинская районная детско-юношеская спортивная школа", сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Установлено, что, занимая пост директора ДЮСШ (впоследствии работал методистом этого учреждения), мужчина фиктивно трудоустраивал работника на различные должности в период с января 2010 года по сентябрь 2017-го. Реально работы никем не выполнялись, но зарплата исправно поступала в карман руководителю.
Как результат, из бюджета необоснованно выплачено более Br13 тыс. - ущерб в крупном размере.
По данному факту Жлобинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.323 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.991 BYN
|1.995 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN