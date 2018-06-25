Экс-директор Жлобинской ДЮСШ почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые милиционеры в Гомельской области выявили факт хищения средств бывшим руководителем ГУ "Жлобинская районная детско-юношеская спортивная школа", сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что, занимая пост директора ДЮСШ (впоследствии работал методистом этого учреждения), мужчина фиктивно трудоустраивал работника на различные должности в период с января 2010 года по сентябрь 2017-го. Реально работы никем не выполнялись, но зарплата исправно поступала в карман руководителю.

Как результат, из бюджета необоснованно выплачено более Br13 тыс. - ущерб в крупном размере.

По данному факту Жлобинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-