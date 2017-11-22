Экс-директора Минского зоопарка судят за незаконную продажу животных

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-директора Минского зоопарка судят за незаконную продажу обезьян, рысей, гиеновидных собак и других животных. Об этом БЕЛТА сообщила помощник председателя суда Заводского района Минска Татьяна Брысина.

Сегодня в суде Заводского района Минска начался процесс над бывшим директором столичного зоопарка - 51-летним Юрием Рябовым. На скамье подсудимых также его жена Элла Рябова. Супруги обвиняются в хищениях, злоупотреблении и превышении полномочий. По версии следствия, они присвоили имущество зоопарка: гиеновидных собак, обезьян, рысей и иных животных.

Следствие установило, что, используя служебные полномочия в корыстных целях, директор организовал вывоз щенков гиеновидных собак из зоопарка в Брестскую область для продажи. Выяснилось, что мужчина действовал вместе с женой - она работала в зоопарке начальником зоотехнического отдела. По информации следователей, с апреля 2014 по октябрь 2015 года с территории зоопарка супруги с использованием своих служебных полномочий похитили и продали несколько особей восточносибирской рыси, восточного колобуса, генетты, кошачьего лемура, три особи боливийских мирикини. В одном из эпизодов из зоопарка без оформления договорных отношений были поставлены 23 особи фламинго. При этом подчиненным давали поручение сделать фиктивные документы о смерти животных.-0-

В Минске продолжается суд над экс-директором зоопарка Судебный процесс над бывшим директором столичного зоопарка - 51-летним Юрием Рябовым - начался вчера, 22 ноября. На скамье подсудимых также его жена Элла Рябова.

Директор Минского зоопарка и его жена торговали редкими животными Ранее было установлено, что, используя служебные полномочия в корыстных целях, директор зоопарка организовал вывоз щенков гиеновидных собак из Минского зоопарка в Брестскую область для продажи.