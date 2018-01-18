Экс-гендиректор Банковского процессингового центра признал вину в полном объеме

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам, передает корреспондент БЕЛТА из суда Московского района Минска.

Признал вину и второй фигурант дела - гражданин Латвии, который обвиняется в даче взятки.

Геннадию Зубареву, в частности, вменяется несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Как пояснил гражданин Латвии в ходе допроса, компания, в которой он работал менеджером по продажам, занимается выпуском и реализацией программного обеспечения. Сумма взяток высчитывалась как определенный процент от каждого заключенного договора.

Кроме того, как следует из обвинения, Геннадий Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более Br414 тыс. посредством их перевода на расчетный счет подконтрольной ему ООО "Картсервис", а в последующем - на счет также подконтрольной ITI CORPORATION. Тем самым обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст.210 УК Беларуси.

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года. Находясь в Беларуси, Литве, Латвии, Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше $265 тыс. за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение оборудования (банкоматов) марки NCR, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию. А с апреля 2013 по февраль 2014 года он принял денежные средства на общую сумму свыше $408 тыс. за приобретение центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему марки Verifon.

В начале судебного заседания суд приобщил к материалам уголовного дела исковое заявление от Банковского процессингового центра, в рамках которого компания просит признать их гражданским истцом, а также взыскать с ответчика определенную сумму.

Судебное заседание будет продолжено 25 января.-0-