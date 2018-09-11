Экс-гендиректор ОАО "ДорОрс" приговорен к 3 годам лишения свободы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный директор ОАО "ДорОрс" приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Суд Октябрьского района Минска признал его виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление. Обвиняемому назначен штраф в 500 БВ, что составляет Br12 250, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Что касается второго фигуранта дела - главного инженера ОАО "ДорОрс", материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Он заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст.88-1 УК Беларуси.

По данным следствия, должностные лица с июня 2016 года по октябрь 2017 года за счет средств предприятия на станции техобслуживания ремонтировали принадлежащие им и их близким автомобили: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. При этом в бухгалтерию предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных транспортных средствах ОАО "ДорОрс".-0-