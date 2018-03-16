16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экс-инженер "Гродно Азот" за взятки приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Информация об этом озвучена в сюжете телеканала "Гродно Плюс", сообщает БЕЛТА.
Суд Гродненского района вынес приговор по коррупционному делу, фигурантами в котором выступали житель Гродно и предприниматель из Минска. Один из обвиняемых работал инженером в ОАО "Гродно Азот". Он с 2013-го по июль 2017 года неоднократно брал взятки за благополучное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Денежные вознаграждения поступали в основном от представителей коммерческих структур.
"Он предоставлял информацию, которая способствовала составлению договоров на выполнение строительных работ с определенными коммерческими структурами", - отметил исполняющий обязанности прокурора Гродненского района Александр Янец.
В июле 2017 года инженера задержали с поличным при получении взятки. Следствие длилось полгода, дело было передано в суд. Суд приговорил бывшего инженера к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй обвиняемый - столичный предприниматель - также был задержан с поличным. Он приговорен к 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа.
В сюжете отмечается, что оба приговора - далеко не максимальные по этим статьям. Суд учел, что обвиняемые раскаялись в содеянном. Кроме того, главный обвиняемый полностью возместил государству доход, полученный преступным путем, что составило $10 тыс. в эквиваленте.-0-
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