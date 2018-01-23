Экс-начальник отдела "Минскэнерго" приговорен к 7 годам лишения свободы за взятки

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения РУП "Минскэнерго" судом Ленинского района Минска приговорен за взятки к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.430 УК Беларуси. По решению суда у него конфискуют имущество и лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

По данным следствия, обвиняемый с мая 2015-го по май 2017 года в Минске и Минском районе несколько раз получал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Всего в деле четыре эпизода получения денег. Зная о том, какие товарно-материальные ценности необходимо приобрести для нужд организации и ценовые предложения, из корыстных побуждений он сообщал эти сведения своей знакомой, представлявшей различные субъекты хозяйствования. Кроме того, сам указывал женщине на группы товаров, которые планируется приобрести предприятием, чтобы она смогла подготовить выигрышное конкурсное предложение.

В результате этих незаконных действий субъекты хозяйствования выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров. За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой 10% от суммы оплаченной продукции.

Вознаграждения от Br900 до Br2 тыс. передавались руководителю при личных встречах. Задержан он был 17 мая после очередного получения взятки в размере $500.-0-