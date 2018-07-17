Экс-начальник отдела Могилевского райисполкома за мошенничество приговорен к трем годам с отсрочкой

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома и его знакомого, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского облсуда.

Экс-начальник отдела признан виновным в превышении служебных полномочий из корыстной заинтересованности и мошенничестве в крупном размере. Его знакомый - в пособничестве при совершении этих преступлений. Обвиняемые приговорены к трем годам лишения свободы. Исполнение основного наказания отсрочено на два года. Кроме того, фигурантам назначен штраф в размере 800 БВ (1 БВ составляет Br24,5). Они лишены права занимать определенные должности на срок четыре года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Как сообщалось, работая в должности начальника отдела архитектуры и строительства Могилевского районного исполнительного комитета, мужчина вступил в преступный сговор со своим знакомым. Таким образом он намеревался незаконно завладеть деньгами граждан при продаже земельного участка. Знакомый приобретал участки якобы для ведения личного подсобного хозяйства, а для придания им более высокой стоимости перед продажей с помощью друга-начальника незаконно изменял их целевое назначение: "для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома".

В первом случае знакомый продал участок в деревне Николаевка-2 Полыковичского сельисполкома, который не соответствовал целевому назначению и имел более низкую рыночную стоимость, за Вr14,2 тыс. Обвиняемые обманом незаконно завладели и распорядились по своему усмотрению этими деньгами. Во втором случае мужчина, не успев воспользоваться услугами друга-начальника, продал своим знакомым ранее приобретенные им два земельных участка, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, не изменив их целевое назначение. При этом убедил покупателей, что эти участки предназначены для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. В результате он получил за них Вr16,5 тыс.-0-