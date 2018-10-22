Экс-начальник Пинской СПМК предстанет перед судом

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель строительной организации в Пинске обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и халатности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области.

По данным следствия, в марте 2014 года, будучи начальником строительной организации, мужчина дал указание подчиненным работникам переместить седельный тягач "Мерседес-Бенц" в иное место хранения, которое не было для этого предусмотрено, откуда автомобиль исчез. Осенью 2016 года за счет средств предприятия он приобрел облицовочную плитку, которую использовал при строительстве своего дома. Также он организовал перемещение бетонных и железобетонных изделий предприятия на земельный участок, который планировал получить под строительство дачи. Кроме того, получив просьбу об изготовлении и установке металлических изделий, руководитель принял наличные деньги для их оплаты, а затем распорядился оплатить заказанные у ИП изделия средствами предприятия.

Таким образом, организации был причинен ущерб на общую сумму свыше Br40 тыс. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-