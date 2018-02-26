Экс-начальник управления торговли Могилевского горисполкома за коррупцию приговорена к 4 годам колонии

26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Судом Ленинского района Могилева постановлен приговор по уголовному делу по обвинению бывшего начальника управления торговли и услуг Могилевского горисполкома и ее заместителя в совершении коррупционных преступлений, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Женщина, работая в должности начальника управления торговли и услуг горисполкома, по предварительному сговору со своим заместителем в период с июля 2016 по март 2017 года за оказываемое покровительство и попустительство, выполнение в интересах руководителей и представителей различных субъектов хозяйствования различных действий приняли в качестве взяток материальные ценности (продукты питания). Они также совершили действия, выходящие за пределы их прав и полномочий, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, причинили ущерб руководителям субъектов хозяйствования, а также существенный вред государственным и общественным интересам.

Приговором суда каждая из обвиняемых признана виновной: в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением; в покровительстве и попустительстве по службе; благоприятном решении вопросов, входящих в компетенцию; выполнении в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), повторно, группой лиц по предварительному сговору. Они также признаны виновными в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных по службе, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам (превышение власти и служебных полномочий), совершенных из корыстной заинтересованности.

Экс-начальнику управления по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей представителя власти, организационно-распорядительных обязанностей, совершением юридически значимых действий сроком на пять лет. Ее пособницу приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей представителя власти, организационно-распорядительных обязанностей, совершением юридически значимых действий сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-