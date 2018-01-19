Экс-руководитель землеустроительной службы Бреста приговорен к 4 годам колонии

19 января, Бест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника землеустроительной службы горисполкома, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Суд признал бывшее должностное лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) УК. Экс-руководитель обвиняется в умышленном вопреки интересам службы совершении из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и должности представителя власти, сроком на 5 лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере Br24,5 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Злоупотребления экс-чиновника были выявлены при расследовании многоэпизодного дела о махинациях с земельными участками в Бресте. Установлено, что бывший начальник землеустроительной службы горисполкома обеспечил в 2014 году принятие положительного решения о предоставлении частному унитарному производственно-торговому предприятию "Зов" 48 участков без аукциона.-0-