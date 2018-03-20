Экс-замдиректора дома-интерната для престарелых и инвалидов в Минском районе обвиняется во взятках

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 в Минском районе обвиняется в пяти эпизодах коррупции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, должностное лицо использовало служебные полномочия в корыстных целях. Работая в должности замдиректора, мужчина систематически получал взятки от представителей коммерческих предприятий за благоприятное решение вопроса о признании поставщиков товарно-материальных ценностей для нужд дома-интерната победителями в госзакупках. Следствие собрало доказательства по пяти эпизодам преступной деятельности, в результате которых получены взятки в Br550 и различное имущество.

Задержан обвиняемый в сентябре 2017 года за получение взятки на рабочем месте.

При расследовании допрошены работники и должностные лица, проведены осмотры документов, касающихся деятельности учреждения. С учетом собранных доказательств подследственному предъявлено обвинение по ч.1, 2 ст.430 УК (получение взятки повторно). Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная с начала предварительного следствия, не изменялась. На имущество фигуранта наложен арест.

В рамках уголовного дела выявлен ряд нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений в этом госучреждении. Следствие внесло представление в Минский горисполком о принятии мер для устранения нарушений и недостатков при осуществлении подконтрольными учреждениями госзакупок и договорной работы.-0-