Экс-замдиректора фирмы-банкрота в Молодечно незаконно продал машины этого предприятия

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель директора молодечненского коммерческого предприятия, признанного банкротом, незаконно продал три автомобиля, принадлежащие фирме, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Оперативники финансовой милиции провели проверку по обращению управляющего данного предприятия в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Они установили, что ООО имело задолженность перед различными субъектами хозяйствования в сумме более Br1 млн. Погасить ее предприятие не могло, в связи с чем подало заявление в экономический суд о признании его банкротом. Однако после этого бывший заместитель директора общества заключил сделки по отчуждению трех автомобилей "Фольксваген Крафтер". Впоследствии автомобили были сняты с учета и реализованы физическим лицам за наличный расчет в сумме Br51,1 тыс.

При этом деньги от реализации автомобилей в адрес фирмы так и не поступили - их присвоил экс-замдиректора. В результате неплатежеспособность фирмы выросла, а предприятиям-кредиторам причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении бывшего должностного лица возбуждено уголовное дело по ст.241 УК (препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам). Ему грозит штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-