Экс-замдиректора учебно-спортивного учреждения Пинска будут судить за взятки

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора одного из учебно-спортивных учреждений города. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Экс-замдиректора обвиняется в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и получении взятки. "Обвиняемой вменяется в вину то, что она, будучи осведомленной о наличии у двух тренеров-преподавателей неиспользованных частей учебной нагрузки, подлежащих оплате, незаконно включала их в списки учета для начисления заработной платы. Впоследствии тренеры передавали ей по ее же требованию половину незаконно полученных денежных средств", - говорится в сообщении.

Общий ущерб от противоправной деятельности бывшего заместителя директора учреждения составил более Br2 тыс. На ее имущество наложен арест, ранее избранная к ней мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменений.

Пинская межрайонная прокуратура также направила в суд исковые заявления о взыскании с обвиняемой суммы ущерба, причиненного преступными действиями.-0-