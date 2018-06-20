Эксгибициониста задержали в Барановичах

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержали эксгибициониста, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Утром 19 июня в ГОВД обратилась третьекурсница Барановичского госуниверситета. Девушка рассказала правоохранителям, что в лесопосадке неизвестный демонстрировал гениталии. Между 8.00 и 11.00 студентка видела его дважды.

Патрульно-постовой службой милиции установлено, что хулиганство совершил неработающий местный житель 1972 года рождения. Он задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Мужчина ранее был судим.-0-