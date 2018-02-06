Экспертизы будут играть определяющую роль в деле о гибели детей при обрушении здания в Могилеве

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определяющую роль в деле о гибели детей при обрушении здания в Могилеве будут играть экспертизы и анализ документов. Об этом сообщила в эфире "Альфа-радио" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

Расследование данного дела УСК по Могилевской области продолжается. "Коттедж возводился самовольно, вне всяких технических норм. Есть и вопросы о принадлежности строения и земельного участка, который в том числе и переоформлялся, и наследовался. Много тонких юридических моментов, именно касающихся вопросов установления владельца и того, кто это строение возводил", - отметила Юлия Гончарова.

"Одним из основных вопросов является причина обрушения строения. Кроме того, ставятся на разрешение экспертом и организационно-технические причины трагедии, и сейчас работа по данному уголовному делу продолжается. Определяющую роль будут играть эксперты и анализ документов о принадлежности обрушившегося строения", - сказала представитель СК.

Следствие установило, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства и иных подразделений Могилевского горисполкома, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не выполняли требования закона, который регламентирует порядок сноса самовольных построек. "Изъята документация, связанная с выделением участка, проектированием, иные документы, назначено несколько экспертиз. Все экспертизы, которые связаны со стройкой, достаточно трудоемки, - подчеркнула Юлия Гончарова. - Привлечены к расследованию ведущие научные сотрудники Белорусско-российского университета, в том числе для проведения экспертных исследований. Мы уже поставили вопросы о качестве проведенных строительных работ".

Юлия Гончарова также упомянула о мужчине, который задерживался по уголовному делу и имеет отношение к дому. "Он до настоящего времени в статусе подозреваемого, к нему не применялась мера пресечения, он находится под обязательством о явке. Сейчас мы ожидаем результатов экспертиз и анализируем изъятые документы", - проинформировала представитель СК.

Как сообщалось, 1 ноября 2017 года плита недостроенного дома в Могилеве упала на двух детей, в результате чего один из мальчиков погиб на месте, а второй был доставлен в реанимацию областной детской больницы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и скончался спустя полторы недели после трагического случая.-0-